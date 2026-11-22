Keinan Davis rischia di saltare anche Udinese-Fiorentina, in programma domenica 29 novembre alle 12.30 al Bluenergy Stadium. Il centravanti inglese, rimasto fuori nel pareggio per 1-1 contro il Bologna, è alle prese con una ricaduta. Il tecnico Paolo Zanetti ha spiegato che il nuovo fastidio interessa un punto diverso rispetto a quello del precedente infortunio. «Davis dovrà essere valutato giorno per giorno», ha detto in conferenza stampa al Dall’Ara.

Prima della sosta Davis aveva giocato tutti i 90 minuti contro il Venezia, pur avendo un’autonomia stimata di circa un’ora. Il problema all’adduttore gli ha poi impedito di scendere in campo a Bologna. Lo staff friulano proverà a recuperarlo per domenica, ma dalle parole di Zanetti emerge la volontà di aspettarlo per averlo a disposizione nella fase più importante della stagione.

Al Dall’Ara Zanetti ha schierato Nicolò Zaniolo come riferimento offensivo, con Ekkelenkamp a supporto. Proprio Zaniolo ha firmato al 67’ il gol del pareggio. Vakoun Bayo, partito dalla panchina e inserito nella ripresa, è l’alternativa da centravanti se Davis dovesse dare forfait anche contro i viola.