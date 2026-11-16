Mandas in estate era stato accostato alla Fiorentina. Adesso è un0o dei protagonisti della Lazio di Gattuso

Niccolò Meoni
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Christos Mandas è uno dei segreti di questa Lazio, che vola in classifica. Gattuso ha puntato fin da subito sull'ex Bournemouth, che in Inghilterra non aveva avuto spazio. In estate si era anche parlato di un possibile interesse in ottica Fiorentina, ma alla fine non se ne è fatto nulla.

Nonostante l'avvio super, il rapporto tra Mandas e Lotito non è idilliaco. Proprio per questo, secondo il Corriere dello Sport, il portiere non avrebbe intenzione di rinnovare con la Lazio. Il suo contratto scade nel 2029, ed il suo valore di mercato è sempre più elevato.

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