Dopo le voci che avevano accostato Marco Brescianini alla Lazio nei giorni scorsi, potrebbe esserci un'altra squadra sulle tracce del centrocampista viola. Si tratta del Bologna e a darne notizia è La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina:

Lunedì sera il ds Marco Di Vaio era a Monza davanti al 3-0 della squadra di Ivan Juric alla Fiorentina: qualcosa bolle. Il focus è fissato a centrocampo e non è detto che il Bologna non abbia riacceso i radar sul totem monzese Pessina, ma anche su Brescianini