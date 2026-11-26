VIDEO - Arbitro accusato di essere ubriaco e sostituito: cosa è successo

Un obiettivo di mercato della Fiorentina, semmai lo è stato realmente, potrebbe sfumare a breve, almeno per l'imminente sessione invernale. Secondo quanto riferito dal media argentino TyC Sports, la dirigenza del River Plate lavora per blindare Santiago Beltran almeno per i prossimi sei mesi.

I dialoghi per l'adeguamento e il rinnovo del contratto del portiere ventiduenne, si apprende, sono ormai ben avviati. L'intenzione dei Millonarios è quella di trattenere il classe 2004 per poi valutare una cessione a titolo definitivo in Europa solo a metà 2027, fissando una valutazione base da almeno 15 milioni.