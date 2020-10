Martinez Quarta vince con il suo River in Libertadores. Ma Gallardo allontana il mercato

La partita

L’obbligo del River Plate era quello di vincere in casa per assicurarsi, in anticipo di una gara nella fase a gironi, la qualificazione agli ottavi di finale della Copa Libertadores. E così è stato avendo battuto 2-1 il Sao Paulo che aveva la stessa necessità. Lucas Martinez Quarta ha giocato l’intera partita senza problemi di infortuni o cartellini rimediati. Salvo colpi di scena clamorosi, dovrebbe essere stato il passo d’addio del difensore che però non raggiungerà subito Firenze dovendo rispondere alla convocazione della sua Nazionale. Pre questo motivo le visite mediche verranno svolte proprio in Argentina.

Le parole di Gallardo

Nel post partita Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, ha parlato del suo difensore: “È uno dei migliori difensori centrali del calcio argentino, a un livello da Nazionale. Per lui non c’è stata nessuna proposta reale che rispecchi il suo valore. È sul mercato, ma credo che il River non debba sottomettersi all’emergenza né consentire alle altre società di avere una possibilità di prendere Lucas. Poi vedremo quali sono le necessità del club, ma sono convinto che Martinez Quarta possa andarsene solo per un’offerta che rispecchi il suo valore”.

Non solo Martinez Quarta per la difesa viola

TUTTE LE TRATTATIVE DEL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA