VN – Fiorentina, ci siamo. Per Martinez Quarta è fatta

Dopo che le notizie si sono accavallate per tutta la giornata, secondo quanto risulta alla nostra redazione la trattativa per Lucas Martinez Quarta si è conclusa favorevolmente con un esborso di 12 milioni da parte della Fiorentina. Per conoscere la carriera del giovane centrale argentino consultate la scheda di Tuttitalenti.

Il River Plate considerando la scadenza di contratto vicina (2021) ha accettato una riduzione sulla clausola rescissoria per Martinez Quarta che questa notte alle 2.30 giocherà la gara contro il Santos per la Copa Libertadores. Il difensore dovrebbe svolgere le visite mediche direttamente in Argentina perché dovrà rispondere alla convocazione della sua Nazionale.

Federico Ceccherini ai saluti

Per un difensore che arriva, un altro che lascia la Fiorentina: a questo punto Federico Ceccherini potrà andare al Verona come vi abbiamo già scritto in giornata.

