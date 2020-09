Bertoni svela: “Ho consigliato Martinez Quarta ad Antognoni, ma lo avevo fatto anche con Lautaro”

Daniel Bertoni, storico ex attaccante viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Ad Antognoni l’ho detto da tempo che doveva prendere Martinez Quarta… Può giocare tranquillamente nella Fiorentina, perché giocano a tre dietro. E’ una squadra competitiva, adesso dovrebbe rientrare Pezzella, c’è Milenkovic, Castrovilli in gran forma… E Ribery è un giocatore diverso. Però manca un centravanti, così la Fiorentina starebbe lassù. Io credo che Pezzella sia un giocatore importante, adesso forma una coppia straordinaria con Milenkovic. Quarta è bravo con i piedi, abile in entrambe le aree, rapido. Mi pare un buon acquisto.

Ho proposto anche Lautaro Martinez in passato alla Fiorentina, ci sono giocatori davvero interessanti qua in Argentina. Quando un contratto va in scadenza, la società deve stare attenta. De Paul lo conosco, è sposato con la figlia di un mio amico, è un giocatore che può affermarsi a livello europeo, ma non è un periodo ideale per comprare un giocatore a 40 milioni. Chiesa a rate? Non si è mai sentita una cosa del genere… Credo che il futuro della Fiorentina, così come quello di tutte le squadre del mondo, sia il settore giovanile. Pedro? Ci sono tanti giocatori che fanno come lui, devono abituarsi all’Europa”.

“CERTI GIOCATORI VEDONO LE STRISCIATE E NON CAPISCONO PIU’ NULLA…”