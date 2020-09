“Certi giocatori vedono le strisciate e non capiscono più nulla. Chi arriva se parte Chiesa?”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Chiesa? Bisogna aspettare, la Juve deve vendere Douglas Costa. Io non ho ancora capito, lo dico sinceramente, come la Fiorentina intenda sostituire il ragazzo. Purtroppo per certi giocatori funziona così. Quando i giocatori vedono le strisce non ci capiscono più nulla, non puoi competere nemmeno offrendo più soldi. Le grandissime squadre, Juve Inter e Milan, hanno questo ascendente. Oggi la Fiorentina non fa coppe, e questo la penalizza. Milik mi sembra che non abbia mai aperto alla Fiorentina, e se il giocatore non apre non ci si può fare nulla. Di De Paul io sono innamorato, è l’anima dell’Udinese e può fare tutti i ruoli del centrocampo, anche il regista; ma oggi la sensazione è che la Fiorentina abbia bisogno di qualcuno che la butti dentro. Ed è pur vero che non è una scelta facile”.