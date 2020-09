Ore decisive per l’approdo in viola di Lucas Martinez Quarta (LEGGI). In conseguenza di ciò, Federico Ceccherini è, stando a quanto raccolto da Violanews.com, l’indiziato numero uno a fargli spazio. Il difensore è destinato al Verona, e gli scaligeri stanno aspettando la chiusura ufficiale di Quarta a Firenze per organizzare le visite mediche di Ceccherini.