VN – Stanotte Quarta osservato speciale in River-San Paolo, poi l’affondo decisivo

Lucas Martinez Quarta (SCHEDA) è un profilo che piace tanto alla Fiorentina, che sta cercando un difensore giovane e abile del far partire l’azione. Il classe ’96 è in scadenza di contratto nel giugno 2021 con il River Plate, che è disposto a farlo partire per una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 21 milioni attualmente inserita nel contratto, vista anche la ferma volontà del giocatore di provare l’esperienza italiana. Secondo quanto raccolto da Violanews, la Fiorentina già nella giornata di domani potrebbe tentare l’affondo decisivo per chiudere con il difensore argentino, ma non prima di aver osservato con attenzione Martienz Quarta stanotte, impegnato in Copa Libertadores contro il San Paolo. I viola proveranno a strappare il centrale per una cifra inferiore ai 12 milioni di euro, con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno agli 1,3 milioni all’anno. C’è grande ottimismo per questa operazione.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MERCATO DELLA FIORENTINA