Il Cholo: “Correa al Milan? Possibile”. Con il suo arrivo, Suso preparerebbe le valigie

Diego Simeone, magari, può dare una mano alla Fiorentina. Come? Vendendo uno dei suoi gioielli, Angel Correa, al Milan. L’arrivo del trequartista argentino, infatti, spingerebbe il club rossonero e Jesus Suso a dirsi addio. Il tecnico dei colchoneros dopo l’ultima gara di ICC contro la Juventus ha dichiarato: “Correa in partenza? Siamo aperti a tutto“. Con l’acquisto di Correa il Milan dovrebbe poi fare cassa e Suso rappresenta uno dei pochi calciatori in rosa che potrebbero garantire a Boban e Maldini un rientro economico da non sottovalutare. Dal canto suo, l’esterno mancino, avrebbe molto meno spazio. La Fiorentina, allora può sognare.