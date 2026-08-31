L'agente di Mauro Icardi ha parlato delle voci di mercato attorno al giocatore

Redazione VN
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Mauro Icardi è ancora in cerca di una squadra. Nonostante l'accostamento (anche) alla Fiorentina, il club viola ha deciso di puntare su Beto. Il giocatore, terminato il contratto con il Galatasaray, vorrebbe fare ritorno in Italia. Su di lui c'è anche la Lazio.

A tal proposito ha parlato il suo agente, Letterio Pino. Le sue parole ai microfoni di Sky:

Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita, non economico. Mauro vuole scegliere una bella città e una bella piazza. C'è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un'opzione su cui stiamo ragionando.
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