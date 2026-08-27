Icardi continua a rimanere una suggestione nel mondo italiano. Cosa farà Paratici per l'attacco viola?
VIDEO VN - Kean lascia il Viola Park. Può essere l'ultima volta
Con la cessione di Moise Kean sempre più vicina, in casa Fiorentina si apre il toto nome per il sostituto. Joshua Zirkzee sembra il nome più vicino, ma non l'unico sul tavolo. Stefano Borghi, durante una diretta su Cronache di Spogliatoio, ha analizzato il tema in casa viola:
"La Fiorentina deve trovare un attaccante funzionale. Pellegrino merita di essere una punta della Fiorentina, ma non può essere il centravanti della Fiorentina senza se e senza ma. Per cui la Fiorentina deve trovare un 9 di pari valore, con caratteristiche diverse, esperto, uno stoccatore"
Il nome: "C'è questa figura sospesa di Icardi. Se Icardi gioca in A fa dei gol, anche se segnato fisicamente. Se riesce a far quadrare la cosa, è il prototipo di giocatore che serve alla Fiorentina"
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