Il mercato della Fiorentina potrebbe guardare anche al Brasile per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i profili finiti sotto osservazione ci sarebbe quello di Erick Noriega, mediano peruviano attualmente in forza al Gremio. Il suo nome è stato accostato ai viola da alcuni media brasiliani, in una notizia successivamente rilanciata sui social dalla pagina Losblaquirrojos. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Como, che potrebbe provare a muoversi con anticipo.

Classe 2001, Noriega è soprannominato “Samurai” perché nato in Giappone, pur avendo nazionalità peruviana. Da tempo nel giro della propria nazionale, si è ritagliato un ruolo da titolare davanti alla difesa nel Gremio, dove gioca con continuità dal suo arrivo nell'agosto 2025. Il contratto con il club brasiliano è valido fino a dicembre 2028.

Per la Fiorentina ci sarebbe inoltre da fare i conti con la questione degli slot per gli extracomunitari: il centrocampista, infatti, non potrebbe essere inserito in rosa prima della prossima estate.