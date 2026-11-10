Il peruviano Erick Noriega, titolare nel Gremio, sarebbe finito nel mirino di Fiorentina e Como in vista della prossima stagione.
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Il mercato della Fiorentina potrebbe guardare anche al Brasile per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i profili finiti sotto osservazione ci sarebbe quello di Erick Noriega, mediano peruviano attualmente in forza al Gremio. Il suo nome è stato accostato ai viola da alcuni media brasiliani, in una notizia successivamente rilanciata sui social dalla pagina Losblaquirrojos. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Como, che potrebbe provare a muoversi con anticipo.
Classe 2001, Noriega è soprannominato “Samurai” perché nato in Giappone, pur avendo nazionalità peruviana. Da tempo nel giro della propria nazionale, si è ritagliato un ruolo da titolare davanti alla difesa nel Gremio, dove gioca con continuità dal suo arrivo nell'agosto 2025. Il contratto con il club brasiliano è valido fino a dicembre 2028.
Per la Fiorentina ci sarebbe inoltre da fare i conti con la questione degli slot per gli extracomunitari: il centrocampista, infatti, non potrebbe essere inserito in rosa prima della prossima estate.
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