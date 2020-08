Da Verona: Benassi ha detto sì all’Hellas, adesso l’accordo con la Fiorentina

Capitolo Benassi: il centrocampista ha dato la propria piena disponibilità al trasferimento a Verona, manca solo il via libera da parte della Fiorentina. Benassi sta recuperando da un infortunio muscolare che ha accusato all’inizio di luglio e che l’ha costretto a saltare l’ultima fase del campionato. Spetta ora alla società viola chiudere l’accordo con l’Hellas, acconsentendo al passaggio in gialloblù. Se ne parlerà a breve, con la Fiorentina le relazioni sono molto buone (e continuano, in questo senso, i colloqui per Dusan Vlahovic). Lo scrive il Corriere di Verona.

-> TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA

INTANTO PER IL CENTROCAMPO TORNA DI MODA UN VECCHIO OBIETTIVO