Torna di moda Demme? Per l’attacco attenzione alla sorpresa

Su Tuttosport troviamo uno spazio dedicato al mercato della Fiorentina. Ci sono tre nomi a scaldare i cuori dei tifosi viola. Importanti sì, ma allo stesso tempo molto complicati. Trattasi Krzysztof Piatek, Lucas Torreira e Leandro Paredes. Sono i profili che gradirebbe Beppe Iachini e che il ds Daniele Pradè proverà a portare alla corte dell’allenatore confermato da Rocco Commisso e che gode della fiducia totale della proprietà. Sempre per la fase offensiva sono da tenere vivi anche i nomi di Eder, un esperto del campionato italiano, e anche Leonardo Pavoletti che potrebbe lasciare Cagliari ed è già stato accostato ai viola la passata stagione per il post-Simeone. Per il centrocampo potrebbe tornare di moda il nome di Demme che i viola volevano ancor prima del Napoli. Sempre nel mezzo non tramonta il nome dell’ex Sampdoria Dennis Praet attualmente al Leicester. Con la stessa società inglese, i viola parleranno anche di Islam Slimani, attaccante algerino di 32 anni.