Da Madrid: l’Atletico “fa i conti”, può permettersi Vlahovic?

Il punto della situazione secondo AS: per formulare la maxi offerta alla Fiorentina servono alcune cessioni e i soldi del fondo Cvc

Ormai si è capito: l'Atletico Madrid fa davvero sul serio per Dusan Vlahovic , anche se Commisso potrebbe sparigliare le carte con un annuncio domani . Intanto vi riportiamo quello che scrive AS, quotidiano sportivo di Madrid molto vicino alle vicende dei Colchoneros:

L'attaccante della Fiorentina è la primissima scelta di Simeone e del ds (italiano) Andrea Berta ma - ecco il dettaglio importante - prima di poter formalizzare la maxi offerta ai viola, deve sistemare alcune questioni. In primis l'Atletico deve cedere alcuni esuberi (nel pezzo si citano Arias, Marcos Paulo, Saponjic e forse Grbic) per alleggerire il monte ingaggi. Inoltre si attende di capire esattamente quale cifra sarà messa a disposizione dai fondi Cvc, che entrano da quest'anno nella Liga. Insomma l'Atletico deve ancora capire se può "permettersi" il colpo Vlahovic, altrimenti è pronto a virare su altri obiettivi: Maxi Gomez del Valenzia, Rafa Mir del Wolverhampton o l'eventuale ritorno in prestito di Griezmann.