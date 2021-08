VN – Rilancio Atletico per Vlahovic: offerta da capogiro. E il Tottenham non molla

Pareggiata al giocatore l'offerta formulata dal Tottenham. L'Atletico Madrid rilancia, ma Paratici non molla

Arrivano aggiornamenti importanti sulla situazione di Dusan Vlahovic , oggetto del desiderio sempre più al centro del mercato con il passare delle ore. Atletico Madrid è pronto ad arrivare a 70 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante serbo.

Pareggiata al giocatore l'offerta formulata dal Tottenham: 5 milioni netti più 1 di bonus per 5 anni e premio alla firma di 2 milioni. L'Atletico rilancia, ma Paratici non molla. A questo punto sale vertiginosamente la possibilità che si scateni una vera e propria asta per Vlahovic. La Fiorentina saprà resistere?