Sky, bloccato il rinnovo di Vlahovic: la ricostruzione

Si bloccano le trattative per il rinnovo di Vlahovic

Non si sblocca in casa Fiorentina il rinnovo di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha un contratto in scadenza nel giugno 2023, ma le trattative per il prolungamento con il club viola non stanno proseguendo. La Fiorentina ha proposto un rinnovo a3,5 milioni di euro più 500mila di bonus facili da raggiungere per un totale di 4 milioni netti (8 lordi senza il Decreto Crescita). Anche la clausola rescissoria era stata concordata trovando sugli 80 milioni di euro il giusto compromesso tra i 70 richiesti dal giocatore e i 100 di Commisso. Una volta vicini all'accordo, l'entourage del giovane aveva poi chiesto 2 milioni di bonus per la firma. La trattativa si è incrinata quando gli agenti del serbo hanno tentato di avere anche il mandato esclusivo per vendere Vlahovic il prossimo anno al valore concordato della clausola oltre a una percentuale sulla cessione. Situazione che adesso è caldissima in casa viola, lo riporta Sky Sport.