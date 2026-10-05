Negli ultimi giorni, attorno alle strategie di rafforzamento del reparto difensivo della Fiorentina, si è parlato con insistenza del nome di Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004 di proprietà del Lecce. Tuttavia, la realtà dei fatti descrive un quadro decisamente differente rispetto ai rumors emersi sponda viola.

Nessun contatto ufficiale tra i club

Allo stato attuale non esistono i presupposti per parlare di una trattativa impostata o in fase avanzata tra le due società. Dalle verifiche effettuate dal portale PianetaLecce, infatti, non risulta pervenuta alcuna offerta formale alla sede del Lecce da parte della Fiorentina per il cartellino del giovane difensore. Allo stesso tempo, la dirigenza gigliata non ha nemmeno formulato richieste ufficiali di informazioni per conoscere la quotazione del giocatore. Si tratta di accostamenti emersi soprattutto da fonti vicine all'ambiente fiorentino, ma che al momento non trovano alcun riscontro operativo.

Muro salentino: valutazione da 25-30 milioni e rinnovo fino al 2030

La posizione della società salentina sul classe 2004 è di assoluta fermezza. Considerato un asset strategico e di primissimo livello per il presente e per il futuro, il Lecce non ha alcuna intenzione di concedere sconti o privarsene a cifre contenute.

La valutazione del cartellino del centrale portoghese si attesta infatti tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifre che rendono l'operazione decisamente complessa e fuori portata senza un sacrificio economico prioritario. A blindare ulteriormente il giocatore e a rafforzare la posizione del club salentino c'è poi il recente prolungamento di contratto: Tiago Gabriel ha sottoscritto un nuovo accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2030. Senza l'esigenza di accelerare una cessione o rivedere al ribasso il prezzo, la pista resta al momento impraticabile per la Fiorentina. Lo riporta PianetaLecce.