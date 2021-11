Burdisso si sbilancia: “Scommetto su Alvarez, può fare bene in Europa”

Il direttore tecnico della Fiorentina parla benissimo dell'attaccante del River Plate, seguito proprio dai viola (e dal Milan)

Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, si racconta in una lunga intervista a La Nacion. Rivela una curiosità ("Nel 1999 venni in Italia per il Torneo di Viareggio con il Boca e ci portarono a Firenze per vedere Batistuta. Il primo stadio in cui ho messo piede in Europa è stato quello della Fiorentina, e oggi sono il direttore sportivo del club") e parla molto del calcio argentino. Soffermandosi senza timore su Julian Alvarez, attaccante del River Plate accostato ai viola: