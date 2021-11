Fiorentina e Milan si contendono Alvarez. La prima offerta è rossonera

I rumors dall'Argentina su Julian Alvarez: il Milan mette sul piatto 20 milioni per gennaio. La Fiorentina farà una contromossa?

Il nome di Julian Alvarez è tra quelli che la Fiorentina sta seguendo per rinforzare l'attacco, in previsione di una partenza di Vlahovic. Il giocatore del River Plate è esploso in questa stagione, arrivando a toccare anche la Nazionale maggiore (SCHEDA). E dall'Argentina confermano la presenza dei viola ma anche del Milan, sempre attento ai giovani talenti: secondo quanto riporta TNT Sport, i rossoneri starebbero preparando l'offerta per gennaio mettendo sul piatto 20 milioni di euro per il classe 2000.