Bologna su Cutrone? Intanto i felsinei sondano un altro centravanti

Il Bologna è alla disperata ricerca di un centravanti, considerando anche l’infortunio di Federico Santander, out almeno fino a febbraio. Nei giorni scorsi in ottica rossoblù era uscito anche il nome di Patrick Cutrone, ormai fuori dal progetto-Fiorentina. Oggi, invece, Sky Sport ha lanciato un nuovo indiziato per il club emiliano: si tratterebbe di Roberto Inglese, attaccante del Parma. Difficilmente i ducali, però, cederanno il loro attaccante principe a gennaio, per di più ad una diretta concorrente in chiave salvezza.