Beltran in stallo. Gazzetta: “È in uscita ma vuole rimanere in Europa”

Lucas Beltran resta in stand-by e non ha ancora dato il suo assenso al River Plate. Il motivo? Vuole rimanere in Europa. La situazione

È una fase interlocutoria quella attuale su Lucas Beltran. Nei giorni scorsi, come avevamo raccontato, si era fortemente accesa una pista che portava al suo trasferimento al River Plate (formazione da cui era arrivato), con accordo anche fra i club. Si parlava di un prestito oneroso a 500.000 euro con riscatto fissato a 7 milioni e il 50% sulla rivendita futura.