Quella che doveva essere un semplice viaggio si è trasformato in un vero e proprio incubo ad alta quota per l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, e il suo Besiktas. Come scrive il Corriere della Sera, l'aereo che trasportava la squadra turca verso la Georgia, in vista della sfida di Europa League contro l’Hapoel Beer Sheva (in programma giovedì 26 novembre, ore 18.45), è stato colpito da un fulmine in pieno volo. Il maltempo, caratterizzato da piogge torrenziali, grandine e violente turbolenze, ha reso la traversata drammatica, al punto che alcuni membri della delegazione l’hanno definita come il peggior viaggio aereo della loro vita.

La ricostruzione

A ricostruire quegli attimi di autentico terrore sono stati gli stessi dirigenti del club bianconero, intervenuti ai microfoni dell’emittente TRT Sport una volta tornati con i piedi per terra. Le proibitive condizioni meteo hanno, infatti, impedito al pilota di completare la manovra di avvicinamento allo scalo georgiano di Batumi in condizioni di sicurezza, rendendo inevitabile un immediato cambio di rotta. L’aereo è stato così dirottato verso la Turchia, atterrando senza ulteriori intoppi presso l’aeroporto di Rize-Artvin, dove ad attendere i calciatori, apparsi comunque sereni nonostante lo spavento, c’era un gruppo di tifosi.