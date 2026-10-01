Nell'ambito delle valutazioni sui dossier presentati per ospitare i Campionati Europei del 2032, il Presidente Giovanni Malagò ha espresso parole di forte apprezzamento per il percorso di restyling che sta interessando lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sottolineando il netto margine di vantaggio della città rispetto agli altri impianti italiani coinvolti.

Riflettendo sullo stato dell'arte delle infrastrutture sportive tra i due Paesi co-organizzatori della manifestazione, Malagò ha evidenziato il divario iniziale, sottolineando però il segnale positivo che arriva dal cantiere fiorentino:

"La Turchia ha ben più di cinque stadi pronti, l'Italia attualmente ne ha uno. Meno male che quantomeno Firenze è un pochino più avanti rispetto alle altre? Non c'è dubbio, non c'è dubbio, è un dato di fatto".

Sollecitato sui tempi di realizzazione e sul rispetto delle scadenze federali per l'assegnazione finale delle sedi, Malagò ha ribadito la propria fiducia pur lasciando la parola agli organi tecnici:

"Il cantiere va avanti, la realizzazione prosegue, quindi nei limiti di quelli che sono alcuni aspetti temporali, che non sta a me giudicare, è un dato di fatto che considero molto positivo. Questo è poco ma sicuro. Se possa rientrare negli stadi di Euro32? Se rispondessi con certezza non sarei onesto, sono sincero, ma mi sembra che ci siano tutti i presupposti. Ci sono gli uffici competenti che valuteranno, ma che Firenze sia avanti è evidente".