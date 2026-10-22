Tolu Arokodare, ex obiettivo viola, a segno in Conference contro l'Atalanta

Redazione VN
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L'Ajax passa sull'Atalanta in Conference League. A sbloccare la gara ci ha pensato Tolu Arokodare, accostato alla Fiorentina questa estate quando indossava la maglia del Wolverhampton.

Qualche mese fa il club viola era a un bivio: con un solo slot da extracomunitario a disposizione la scelta poteva ricadere su uno solo tra Oulai e Arokodare. La Fiorentina ha puntato sul primo, ma questa sera a brillare è stato il nigeriano che ha segnato il momentaneo 1-0.

La gara è terminata 2-0 in favore dell'Ajax con il raddoppio nel finale, sempre con lo zampino dell'attaccante (la cronaca).

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