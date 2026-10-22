Segui la sfida di Conference League tra Ajax e Atalanta
VIDEO GAZZETTA - Inter-Shakhtar, le reazioni social in vista della Fiorentina
L'Atalanta di Sarri arriva alla sfida contro l'Ajax con grosse perdite dell'organico. Il tecnico deve rinunciare a otto elementi con una difesa tutta da inventare.
Segui la cronaca di Ajax-Atalanta di Conference League:
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Radio e tv
Serena: "Serve mettere i calciatori al muro. Viery terzino? No, ho una soluzione"
Gli opinionisti
Se solo la Fiorentina non fosse penultima in classifica
Radio e tv
Dati difensivi preoccupanti, Amoruso: "De Gea principale imputato? No, ecco chi"
Radio e tv
Vanoli in bilico? Bucchioni: "Ecco come si deve comportare la Fiorentina"
Esclusive
Fine ottobre, 4 punti e l'ombra del passato: Inter-Fiorentina, quanto è déjà vu?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti