Segui la sfida di Conference League tra Ajax e Atalanta

Redazione VN
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L'Atalanta di Sarri arriva alla sfida contro l'Ajax con grosse perdite dell'organico. Il tecnico deve rinunciare a otto elementi con una difesa tutta da inventare.

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