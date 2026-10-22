Vanoli chiede pazienza e pensa alla Fiorentina del futuro. Ma c'è urgenza di fare punti subito: che fare?
VIDEO - Vanoli: "Io con lo smoking? Mai. Devo costruire il futuro"
Se la Fiorentina non fosse penultima in classifica, non sarebbe stato un dramma perdere contro il Como. Ieri il Manchester United ne è uscito molto peggio, per dire.
Se la Fiorentina non fosse penultima in classifica, si potrebbe andare a San Siro domenica con la testa leggera, spensierati, senza avere niente da perdere.
Se la Fiorentina non fosse penultima in classifica, la pazienza che invoca Vanoli ("nella scorsa stagione ci sono voluti due mesi per diventare squadra") sarebbe doverosa.
Spoiler: la Fiorentina è penultimaSappiamo di chi siano patrimonio i "se" e i "ma". La realtà è purtroppo questa e allora tutto diventa più pesante. Il giudizio su una partita, la testa dei giocatori, il clima nella tifoseria. C'è urgenza di punti perchè aspettare i due mesi di cui parla Vanoli significherebbe ritrovarsi, di nuovo, nelle sabbie mobili della zona retrocessione. E ci ricordiamo quanto fu difficile uscirne l'anno scorso. Intendiamoci, comprendo l'intento di Vanoli che di questa situazione è l'ultimo dei responsabili: ha raccolto una Fiorentina nella tempesta e l'ha parzialmente rianimata. L'unico peccato che gli si può imputare è la gestione della partita col Genoa, sarebbe "bastato" vincere a Marassi per avere una classifica più accettabile e continuare a lavorare senza ansie eccessive.
Presente o futuro? Questo è il dilemmaIn questa situazione viene da chiedermi quanto sia giusto coltivare un progetto tecnico futuribile e quanto invece diventi impellente invertire la rotta nell'immediato presente. Per dirla terra terra, sarei favorevole se Vanoli mettesse - momentaneamente - da parte l'idea di una Fiorentina offensiva, e provasse a coprirsi un po' (difesa a 3?) per limitare i danni. Costruire prima una solidità difensiva e poi riprovarci tra qualche settimana. Anche perchè i giocatori d'attacco stanno incidendo poco o pochissimo: vale la pena sbilanciare la squadra, esponendo la difesa a brutte figure, se poi davanti non segni? Dilemmi che alimentano le nostre chiacchiere, mentre le decisioni spettano a Vanoli. Sperando che la Fiorentina inizi a fare punti prima di due mesi.
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