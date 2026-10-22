Alessandro Bocci ha parlato al Pentasport di Radio Bruno circa i singoli della squadra e i problemi che si sono accumulati finora:

Mastantuono non è un classico esterno: si sa sacrificare ma perde lucidità quando è chiamato a fare il dribling, il tiro e l'assist. Se lo si stressa con la fase difensiva, farà male entrambe le cose e perderà le sue caratteristiche principali. Questo giocatore è una benedizione per la Fiorentina: era previsto un altrro tipo di mercato. Vedi Atta. Goncalves sta bene in panchina. Ha le caratteristiche di Gudmundsson: domenica ha fatto 2/3 giocate illuminate ma poi ha perso qualche palla sanguinosa.

Come prepararsi a San Siro senza giocatori che segnano

Una squadra che prende due gol e mezzo di media a partita, deve andare a Milano con una mentalità forte. Vanoli deve arrivare con una squadra equilibrata: altrimenti Mastantuono e Goncalves insieme non possono giocare. Potremo vedere un centrocampista in più. Se non c'è equilibrio succede come il secondo gol del Como. Paratici ha comprato dei giocatori di prospettiva ma che non hanno gol. Njie l'anno scorso ha fatto due gol, domenica a porta vuota ha preso palo. Ci sarebbero molte domandeda fare al ds.