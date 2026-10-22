Un addio sofferto per Mandragora e la sua famiglia. "Grazie Firenze, porteremo i ricordi ovunque"
VIDEO VN - Quando Mandragora diceva: "Ho imparato ad amare Firenze"
Rolando Mandragora ha lasciato la Fiorentina sul finire del mercato estivo per trasferirsi al Torino. Un addio sofferto per un giocatore che aveva dichiarato ai nostri microfoni di sentire Firenze come casa. Un rapporto stretto che viene testimoniato anche da Lucia Persico, la moglie di Mandragora. Che in queste ore ha testimoniato sui social l'ultima fase del trasloco accompagnando con un bel messaggio.
Il saluto di lady Mandragora
Ciao Firenze. È difficile trovare le parole giuste per salutare un posto che è stato casa. Qui è nata la nostra famiglia. In questa città ci siamo promessi per sempre, la proposta, la nostra promessa di matrimonio, e mille ricordi che porteremo ovunque. Grazie per averci tenuti stretti. Per averci visti diventare noi. Una parte di noi rimarrà sempre qui.
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