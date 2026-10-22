Borja Valero analizza le problematiche dello spogliatoio viola e avvisa la Fiorentina per domenica. Ecco le sue parole
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In via eccezionale, Borja Valero ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Ecco le sue parole:
Se fosse facile capire cosa succede a Firenze, avremmo già risolto il problema. Tutto questo è un peccato, perché sembrava che quest'anno avremmo potuto iniziare meglio. Il mister cerca di trovare soluzioni cambiando molte cose e questo crea nervosismo e ansia, l'ambiente non è dei migliori.
E sulla partita di domenica
Più soluzioni si hanno in mente, più è facile affrontare la partita: da anni l'Inter fa un gioco molto intelligente. Montella, con noi, aveva inziato col 3-5-2 e a volte, durante l'anno, cambiavamo con la linea a 4, in base ai nostri avversari, che venivano confusi. Vanoli con la linea a 3 non ha mai ottenuto grandi risultati, poi è passato a 4 e qualcosa è cambiato: per questo penso che adotterà qusta soluzione anche domenica a San Siro. Avendo giocato ieri, l'Inter farà diversi cambi ma comunque sulla sinistra hanno molti giocatori che fanno bene, Diouf ha iniziato col piede giusto quest'anno. Contro il Como ho visto dei miglioramenti, soprattutto sotto il punto di vista della pressione.
Il ricordo di quel gol a De Gea
Quel goal che ho fatto a De Gea quando giocava all'Atletico? Praticamente se lo è fatto da solo: io ho fatto una specie di cross, lui l'ha toccata e la palla è finita dentro. Adesso si cercano colpevoli per il risultato della squadra: David dovrebbe essere un leader e quindi è più facile puntare il dito contro di lui, ma è senza dubbio uno dei migliori del campionato, a prescindere dagli errori.
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