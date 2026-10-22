Nel corso del suo intervento sulle frequenze del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la delicata posizione di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina.

Bucchioni rifiuta categoricamente l'ipotesi di un ennesimo ribaltone in panchina, anche a fronte di un risultato negativo contro i nerazzurri:

Considerare in bilico Paolo Vanoli sarebbe un assurdo illogico , la rappresentazione perfetta dell'anti-calcio. È vero che nella storia si sono viste scelte al limite del paradossale, come la questione di Fabio Grosso, ma sostituire un allenatore arrivato da poco per gestire un gruppo non costruito da lui sarebbe un errore. Un anno fa Vanoli subentrò in corsa su una squadra pensata per Pioli, ed è evidente come l'attuale rosa presenti difetti strutturali di fondo: manca un difensore centrale di grande levatura e carisma, un limite che la Fiorentina si trascina da troppi anni, così come manca un profilo di personalità in mezzo al campo.

L'analisi del giornalista si sposta poi sulla gestione tattica e sulla tenuta dello spogliatoio:

Ogni tifoso o addetto ai lavori avrebbe fatto scelte differenti sui cambi o sulle formazioni, ma non vedo segnali di una squadra che ha perso il controllo o che non segue il tecnico. Vanoli è solo all'inizio del proprio percorso. Se la società ha parlato di un anno di transizione e di ricostruzione, l'unica strada percorribile è quella di supportare l'allenatore, dandogli serenità e garantendogli il tempo necessario per far crescere questo gruppo giovane.