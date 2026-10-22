Zero punti a San Siro metterebbe Vanoli in bilico? L'opinione a riguardo di Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno
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Nel corso del suo intervento sulle frequenze del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la delicata posizione di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina.
La panchina di Vanoli non si tocca: un errore ritornare all'antico
Bucchioni rifiuta categoricamente l'ipotesi di un ennesimo ribaltone in panchina, anche a fronte di un risultato negativo contro i nerazzurri:
Considerare in bilico Paolo Vanoli sarebbe un assurdo illogico, la rappresentazione perfetta dell'anti-calcio. È vero che nella storia si sono viste scelte al limite del paradossale, come la questione di Fabio Grosso, ma sostituire un allenatore arrivato da poco per gestire un gruppo non costruito da lui sarebbe un errore. Un anno fa Vanoli subentrò in corsa su una squadra pensata per Pioli, ed è evidente come l'attuale rosa presenti difetti strutturali di fondo: manca un difensore centrale di grande levatura e carisma, un limite che la Fiorentina si trascina da troppi anni, così come manca un profilo di personalità in mezzo al campo.
L'analisi del giornalista si sposta poi sulla gestione tattica e sulla tenuta dello spogliatoio:
Ogni tifoso o addetto ai lavori avrebbe fatto scelte differenti sui cambi o sulle formazioni, ma non vedo segnali di una squadra che ha perso il controllo o che non segue il tecnico. Vanoli è solo all'inizio del proprio percorso. Se la società ha parlato di un anno di transizione e di ricostruzione, l'unica strada percorribile è quella di supportare l'allenatore, dandogli serenità e garantendogli il tempo necessario per far crescere questo gruppo giovane.
Il rischio della paura e le prospettive di risalita
L'opinionista invita l'ambiente viola a mantenere i nervi saldi per evitare di avvitarsi in una crisi ancora più profonda:
Continuare a cambiare guida tecnica significherebbe condannarsi a perdere ulteriore tempo, costringendo il nuovo arrivato a ricominciare da zero il lavoro che Vanoli sta già portando avanti con 15 elementi differenti. L'ansia e la paura rischiano di trascinare la squadra verso dinamiche pericolose.
In chiusura, Bucchioni individua la possibile chiave di volta per il prosieguo del campionato:
Le squadre meno attrezzate o le neo-promosse tendono a partire con entusiasmo per poi afflosciarsi alla distanza per mancanza di valori assoluti. La Fiorentina può compiere il percorso inverso: dopo un avvio complicato e con pochi punti, una volta trovata la minima organizzazione di gioco e il giusto amalgama, le qualità tecniche della rosa emergeranno alla lunga. Bisogna ragionare sulla media-lunga distanza per uscire da questo momento.
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