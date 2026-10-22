Hernanes è stato ospite dei canali ufficiali della Fiorentina nel corso del programma Viola Daily. L’ex centrocampista brasiliano ha condiviso le proprie impressioni dopo aver visitato il Viola Park, ripercorrendo alcuni ricordi legati alla storia viola e soffermandosi sulle ambizioni del club. Tra gli argomenti trattati anche la sfida di domenica contro l’Inter, squadra nella quale ha militato nel corso della sua carriera. La visita al centro sportivo gigliato ha lasciato il segno nel brasiliano, rimasto particolarmente colpito dalla qualità e dalle dimensioni della struttura. Nel corso dell’intervista, Hernanes ha raccontato le sensazioni provate al Viola Park e ha ricordato alcuni dei protagonisti che hanno contribuito ad alimentare la sua passione per il calcio.

Osservando la struttura del Viola Park mi è tornata voglia di tornare a giocare, nella mia carriera ho visto molte strutture, ma come questa mai. Il mio primo ricordo della Fiorentina è Batistuta, sono cresciuto con i suoi gol, ma in generale quando ero alla Lazio ho sempre fatto grandi sfide contro la Fiorentina. I calciatori che mi hanno fatto continuare il piacere del calcio sono stati Rui Costa e Borja Valero.

L’ex centrocampista ha espresso parole di apprezzamento nei confronti della società toscana, riconoscendone gli investimenti nel mondo del calcio:

La Fiorentina è una società che investe molto nel calcio, tifo per la Fiorentina che possa uscire dalla zona rossa e che possa lottare per gli obiettivi che gli competono. Io? Non sono mai stato vicino alla Fiorentina.

L’intervista si è conclusa con uno sguardo alla partita di domenica contro l’Inter, un appuntamento dal significato particolare per Hernanes, che in passato ha indossato la maglia nerazzurra.