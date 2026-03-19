Jack Harrison, esterno della Fiorentina, ha parlato a Sky prima di scendere in campo contro il Rakow in Conference League:
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Harrison: “Uno o due gol e poi gestire. Cremona fondamentale ma è il passato”
L'inglese torna titolare nella serata europea in Polonia
La vittoria di Cremona è stata fondamentale ma fa parte del passato, il focus è sulla partita di stasera che affrontiamo con grande serietà e con tutto quello che abbiamo. Nelle ultime partite abbiamo avuto delle difficoltà, loro sono bravi nelle ripartenze quindi dovremo cercare di segnare uno o due gol e poi gestire.
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