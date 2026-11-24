Il Napoli si gioca tantissimo nella trasferta di Manchester. Allegri non può sbagliare contro Maresca
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Il Napoli non può più sbagliare in Champions League. Gli Azzurri affrontano il Manchester City di Enzo Maresca, alle prese con un momento complesso in Premier League. Inevitabilmente sarà la gara di Kevin De Bruyne, una leggenda vivente per i Citizens. Segui la diretta con noi:
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