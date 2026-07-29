Prima esperienza tra i "grandi" per Niccolò Trapani. Il terzino destro classe 2006 saluta temporaneamente la Fiorentina per iniziare una nuova tappa del proprio percorso di crescita: è infatti ufficiale il suo trasferimento a titolo temporaneo all'Alcione Milano.

Il comunicato del club lombardo

Ad annunciare l'arrivo del giovane difensore è stata la stessa società milanese tramite una nota ufficiale:

"La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Niccolò Trapani. Terzino classe 2006, arriva all’Alcione Milano dalla Fiorentina. Cresciuto nel settore giovanile del club viola, con cui ha compiuto un percorso di grande rilievo fino a indossare la fascia di capitano della formazione Primavera e conquistare lo scudetto di categoria nella passata stagione sportiva, si è distinto come uno dei profili più continui e affidabili dello scorso campionato, mettendo a referto 4 gol e 6 assist in 42 presenze. A Niccolò va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza".

Il retroscena e la reunion con Sadotti

La destinazione finale rappresenta un cambio di rotta rispetto agli scenari emersi nelle scorse settimane. Il nome di Trapani era stato infatti accostato con insistenza al Modena in Serie B, dove avrebbe ritrovato il suo ex allenatore Daniele Galloppa. La pista con i canarini non si è però concretizzata, favorendo l'inserimento decisivo degli Orange.

Per il terzino, protagonista assoluto della vittoria dello Scudetto Primavera con 4 gol e 6 assist in 42 presenze, si aprono ora le porte del calcio professionistico. A Milano ritroverà tra l'altro un volto decisamente familiare: il compagno di reparto Edoardo Sadotti, con cui ha formato la cerniera difensiva della squadra campione d'Italia a Firenze e con cui è pronto a ricomporre l'intesa in Lombardia.