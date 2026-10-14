La notizia era nell'aria da diverse ore, ma adesso è diventata anche ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Il club arancioneroverde ha scelto il tecnico di origini piemontesi per raccogliere l'eredità di Giovanni Stroppa, sollevato dall'incarico in seguito alle sei sconfitte arrivate in altrettante giornate di campionato. Per l'allenatore la missione è chiara e stimolante, pronto a rimettersi in gioco dopo le imprese salvezza conquistate in passato sulle panchine di Crotone, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e Cagliari.

I dettagli del contratto e lo staff tecnico

Il Venezia FC ha comunicato di aver affidato la guida della prima squadra a Nicola, che ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione 2027/28 con decorrenza immediata. Contestualmente all'arrivo del nuovo allenatore, si insediano nello staff tecnico arancioneroverde anche Manuele Cacicia nel ruolo di collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino come preparatore atletico e Lorenzo Squizzi in qualità di preparatore dei portieri. L'esordio ufficiale in panchina è fissato per sabato pomeriggio allo stadio "Penzo", dove il Venezia riceverà la visita del Napoli guidato da Massimiliano Allegri.

Le prime parole di Nicola: "Entusiasmo e fame pazzesca"

Il neo tecnico arancioneroverde ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta della società veneta:

Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente.