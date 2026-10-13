Svolta Venezia: esonerato Stroppa dopo 6 sconfitte di fila. In corsa per la panchina arancioneroverde tre tecnici

Redazione VN
GENOVA STADIO LUIGI FERRARIS SERIE A FIORENTINA VS GENOA

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Dopo la sconfitta contro l'Atalanta e zero punti raccolti in 6 partite salta la panchina del Venezia in Serie A. Ad annunciarlo è lo stesso club lagunare che comunica l'esonero di Giovanni Stroppa con una nota:

Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde.
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

Per sostituirlo, silegge su gazzetta.it, sono in lizza i nomi di Zanetti, Nicola e D'Aversa.

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