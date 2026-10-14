Manca poco per vedere Davide Nicola sulla panchina del Venezia

Redazione VN
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Dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, il Venezia ha scelto Davide Nicola per invertire il trend di questo inizio di stagione. L'intesa è vicina con l'ex tecnico della Cremonese che firmerà un contratto fino al 2028.

Tuttavia, per concludere l'accordo manca un passaggio burocratico: Nicola dovrà infatti risolvere il contratto che lo lega alla Cremonese. Solo successivamente potrà arrivare l'annuncio ufficiale del Venezia.

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