Manca poco per vedere Davide Nicola sulla panchina del Venezia
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Dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, il Venezia ha scelto Davide Nicola per invertire il trend di questo inizio di stagione. L'intesa è vicina con l'ex tecnico della Cremonese che firmerà un contratto fino al 2028.
Tuttavia, per concludere l'accordo manca un passaggio burocratico: Nicola dovrà infatti risolvere il contratto che lo lega alla Cremonese. Solo successivamente potrà arrivare l'annuncio ufficiale del Venezia.
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