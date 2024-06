Uefa, tre giocatori viola nel “Team of the season” della Conference

Tre giocatori del reparto difensivo viola sono rientrati nel "Team of the season"

La Uefa tramite i propri canali social ha comunicato il "Team of the season", ovvero i migliori undici dell'edizione 2023-24 della Conference League. Nella top 11 diramata dalla Uefa sono tre i giocatori viola presenti, tutti nel reparto difensivo. Pietro Terracciano, Dodò e Cristiano Biraghi. Sono questi i giocatori viola rientrati in questa formazione speciale. Meglio della Fiorentina solo l'Olympiacos con quattro giocatori.