Sindaco Bagno a Ripoli: “Stop al centro sportivo? Non mi risulta. Tutto sarà realizzato”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini commenta a caldo le dichiarazioni di Commisso che ha minacciato di abbandonare il progetto Centro Sportivo: "Nulla fa pensare ad un possibile stop. Mi sembra che il soprintendente sia stato chiarissimo la settimana scorsa prospettando il via libera dei lavori per Settembre. Le richieste che sono state avanzate sono assolutamente accoglibili. Rocco giustamente non comprende tutte le dinamiche che ci sono in Italia, però in meno di 9 mesi abbiamo ottenuto i permessi per la variante ed è qualcosa di molto positivo. Ci sono delle piccole questioni da definire a proposito dei parcheggi e della Villa storica da mantenere. Mi sento di rassicurare il presidente e anche i tifosi della Fiorentina. E' chiaro che negli Stati Uniti l'iter è più semplice, ma siamo in linea con i tempi di cui avevamo parlato con Commisso, lo slittamento sarà minimo".