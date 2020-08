LIVE – Rocco Commisso: “Abbiamo portato la Fiorentina dove merita”

Un bilancio della stagione appena conclusa e uno sguardo al futuro. Tra campo, mercato, tema stadio e centro sportivo, non mancano gli argomenti per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che, in collegamento dagli Stati Uniti, fa il punto a 360°. Queste le sue parole:

“I momenti più belli sono stati l’accoglienza per me e la mia famiglia da parte dei tifosi e poi il rapporto che abbiamo instaurato con Firenze, anche nei momenti più difficile del Covid. E poi il momento in cui ci siamo salvati e le ultime 6-7 partite che abbiamo fatto bene portando la Fiorentina dove merita. Prima di arrivare a Firenze non capivo quanto è forte il legame con i tifosi, l’importanza della Fiorentina per la città. Abbiamo acquistato il club in tempi molto stretti, mentre di solito ci vogliono tanti mesi. I ricavi della società sono calati molto mentre i prezzi del mercato sono saliti, quindi siamo messi male rispetto a dieci anni fa. Inoltre non sapevo che i giocatori tesserati fossero così tanti, ne abbiamo ancora 40 e serve ridurre i costi.

Le dichiarazioni dopo Juventus-Fiorentina? Forse potevo usare toni più bassi, ma il concetto era che i ragazzi nello spogliatoio erano arrabbiati e depressi. E mi sono sentito come ex capitano della mia squadra di andare a prendere le loro difese pubblicamente. Ho visto molte cose. Gli arbitraggi sono cominciati con il Napoli alla prima giornata per l’episodio di Mertens e poi è continuato durante la stagione, ci sono stati tanti episodi che non mi sono piaciuti affatto e ho sbottato. Le regole devono essere uguali per tutti e questo non l’ho visto. A mente fredda vorremmo fare delle raccomandazioni pubbliche per far crescere il calcio italiano nel miglior modo, in America le tv parlano male della Serie A, dei rigori, di come viene usato il Var. Scriveremo a Gravina, Nicchi e tutti i responsabili della classe arbitrale.

