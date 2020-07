Pessina: “Incontro estremamente positivo, via ai lavori per per il c.s. entro settembre”. Su Commisso…

Alla fine della prima parte della riunione che si sta tenendo a Palazzo Pitti per il nuovo centro sportivo della Fiorentina, il soprintendente Andrea Pessina ha parlato ai media presenti (tra i quali Violanews.com). Queste le sue dichiarazioni: “E’ stata la prima parte di una riunione molto lunga e molto proficua. Sono presenti tutti gli attori, anche la Fiorentina. Adesso inizierà la seconda parte della riunione che prevede il dialogo tra i nostri tecnici. Vi possiamo assicurare che l’incontro è stato estremamente positivo perché abbiamo individuato la strada per arrivare quanto prima possibile, sicuramente entro settembre, all’avvio dei lavori per il nuovo centro sportivo della Fiorentina avendo anche come intento la tutela dei beni paesaggistici della zona”.

Pessina ha poi proseguito esprimendo tutta la sua soddisfazione: “Siamo contenti, abbiamo avuto delle rassicurazioni dal sindaco di Bagno a Ripoli che sicuramente verranno mantenute. Non ci sono contrasti, abbiamo anche chiamato Rocco Commisso negli Stati Uniti per rassicurarlo, l’ho sentito più sereno. Si tratta di normalissimi confronti tecnici per un’operazione che è di grandi proporzioni e di importanza per l’economia del territorio, per il centro di Bagno a Ripoli e anche per il paesaggio nel quale si inserisce. A cena con Commisso? Quanto tornerà volentieri, ho già cenato assieme a Joe Barone e signora”.