Barone: “Pessina ha parlato con Rocco. Siamo preparati per la tutela del paesaggio”

Anche il d.g. viola Joe Barone, oltre al Soprintendente Andrea Pessina (LEGGI) e al sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini (LEGGI), ha preso la parola dopo la conclusione della prima della riunione di oggi a Palazzo Pitti: “Abbiamo fatto una riunione di alta importanza, lunga. Siamo qua come Fiorentina per fare un investimento di altissimo livello. Siamo anche preparati per rispettare la tutela paesaggistica, stiamo lavorando. Il Soprintendente ha parlato con Rocco personalmente, dopo la riunione tecnica di questo pomeriggio riporterò tutto. Andiamo avanti con tutte le procedure che dovremo concludere in tempo breve”.