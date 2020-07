Casini: “Bellissima riunione. Anche noi e Acf abbiamo a cuore la tutela del paesaggio”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, oggi tra i partecipanti all’incontro di Palazzo Vecchio sul nuovo centro sportivo viola, ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le dichiarazioni riportate dal nostro inviato: “Abbiamo fatto una bellissima riunione, molto operativa, che dà il via alla fase finale della realizzazione del centro sportivo a Bagno a Ripoli. Abbiamo totalmente a cuore quello che hanno a cuore anche la Soprintendenza e la Fiorentina: la tutela del paesaggio e del territorio”.

Carini poi precisa: “L’amministrazione comunale è al fianco della Soprintendenza in questo non semplice ruolo a tutela del paesaggio. Le caratteristiche che il territorio del Bagno a Ripoli oggi presenta verranno preservate anche in futuro, niente cambia rispetto alla nostra idea di paesaggio e di urbanistica. Ritardo? Il mese di settembre è quello in cui definiremo questi ultimi passaggi verso la fase finale della realizzazione del nuovo centro sportivo”.