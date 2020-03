Riprendere o no? Il mondo del calcio è diviso. Spinelli: “Seguiamo l’esempio del rugby”

Se Gabriele Gravina farà di tutto per concludere sul campo i vari campionati, sicuramente entro certe scadenze, non tutti sono d’accordo col presidente Figc. Tra questi, Aldo Spinelli, patron del Livorno: “Ritengo che sia davvero difficile poter riprendere a giocare, considerando anche la situazione in certe regioni. Il calcio dovrebbe seguire l’esempio del rugby, che ha detto basta per questa stagione“. Chi invece vuol riprendere le partite è Maurizio Setti, proprietario del Verona: “Noi siamo per tornare in campo, speriamo sia possibile. Il taglio degli stipendi ai calciatori? Tutti devono essere consapevoli della situazione che stiamo vivendo“. Lo riporta gazzetta.it.