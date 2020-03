Gravina e la ripresa dei campionati: “La priorità è salvare la stagione, ma…”

Questo pomeriggio Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato a Radio Sportiva dell’eventuale ripresa dei campionati di calcio, facendo delle previsioni e sottolineando in particolare come non si possa andare oltre la metà di luglio per terminare i vari tornei. Ecco le sue parole:

Oggi possiamo dar spazio ad una serie di ipotesi, ma di sicuro la priorità sarà quella di cercare in tutti i modi possibili di salvare il campionato 2019/2020 ed allo stesso tempo di non compromettere quello successivo. Nel 2021 avremo gli Europei e le competizioni internazionali legate ai club, non possiamo commettere l’errore, già fatto lo scorso anno, di partire ad agosto ben inoltrato. Tutto questo comporta una deadline ben definita: è evidente che oltre metà luglio diventerebbe complicato andare avanti con i tornei attualmente sospesi. Dobbiamo essere realisti e capire che tutti viviamo una situazione in continuo divenire.