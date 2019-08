Manca ancora il nero su bianco, ma a questo punto servirebbe un cataclisma per far saltare l’arrivo a Firenze di Frank Ribery. Quasi un mese di lavoro ai fianchi del giocatore e del suo entourage per limare le richieste economiche sull’ingaggio, partendo dalla cifra monstre percepita dal francese fino a due mesi fa: 8 milioni di euro a stagione. Difficile guadagnare tanto a 36 anni senza emigrare nella periferia del calcio, ma scendere fino ai circa 4 milioni più bonus di cui si parla in queste ore significherebbe lo stesso mettere a segno un buon affare. Almeno sulla carta, aspettando il responso del campo.

Non sarebbe la prima volta per Daniele Pradè, che durante la sua prima esperienza a Firenze ha realizzato più di un capolavoro se pensiamo al tetto ingaggi fissato dai Della Valle. E’ il caso di Alberto Aquilani, arrivato a Firenze nell’estate 2012 a cifre estremamente vantaggiose per la Fiorentina: buonuscita dal Liverpool da 4,8 milioni (di cui 2 pagati dalla società viola) e stipendio che passa da 4 a 1,7 (1,8 il terzo anno). Un’operazione niente male per un giocatore di 28 anni, nel pieno della maturità.

Degno di nota anche l’arrivo nel 2013 di Joaquin, allora 31enne: costo del cartellino abbattuto a 3-4 milioni, ingaggio di 1,3 a stagione. A Malaga ne guadagnava circa 4. Infine Mario Gomez. La delusione per il flop tecnico fu bruciante, ma portare dal Bayern alla Fiorentina un giocatore di quel calibro, a 28 anni, in quel preciso momento della sua carriera, non fu un’impresa banale. Il suo stipendio (più o meno 4,2 milioni l’anno) si rivelò un salasso per le casse viola, ma solo in relazione alla resa sportiva. Oggi è il turno di Ribery. Età, prospettive e costi diversi, ma stesso grande lavoro sull’ingaggio. I 4 MILIONI DI RIBERY? LA FIORENTINA E L’ASSIST DEL DECRETO CRESCITA