Record plusvalenze nei bilanci: Fiorentina seconda in classifica

La classifica stilata da Calcio e Finanza. La Fiorentina appare due volte nel ranking delle maggiori plusvalenze in un singolo bilancio

Calcio e Finanza ha stilato una classifica delle migliori plusvalenze dietro gli utili record in Serie A. La Fiorentina appare due volte in classifica, una volta al secondo posto, una volta al quarto posto. Al secondo posto con il bilancio del 2021/2022, con 114 milioni di plusvalenze. Al quarto posto per il bilancio del 2017, con 88,8 milioni di plusvalenze. Guida la classifica la Juventus con 139,4 milioni di plusvalenze nel 2016/17. Qui sotto la foto della classifica completa